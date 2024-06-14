В России разработан новый компактный пулемёт ПКZ для штурмовых подразделений В России разработан новый компактный пулемёт ПКZ для штурмовых подразделенийВ России разработан новый пулемет на основе ПКМ.
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В России разработан новый компактный пулемёт ПКZ для штурмовых подразделений В России разработан новый компактный пулемёт ПКZ для штурмовых подразделенийВ России разработан новый пулемет на основе ПКМ.
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