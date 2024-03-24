Ferrari оформила дубль на Гран При Австралии, Ферстаппен сошел

Ferrari оформила дубль на Гран При Австралии, Ферстаппен сошелGetty Images / Red Bull Content PoolИспанский гонщик Карлос Сайнс одержал третью победу в карьере, выиграв Гран При Австралии, третий этап сезон Формулы 1 2024 года, а команда Ferrari завоевала дубль.
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