Ferrari оформила дубль на Гран При Австралии, Ферстаппен сошел

Ferrari оформила дубль на Гран При Австралии, Ферстаппен сошелGetty Images / Red Bull Content PoolИспанский гонщик Карлос Сайнс одержал третью победу в карьере, выиграв Гран При Австралии, третий этап сезон Формулы 1 2024 года, а команда Ferrari завоевала дубль.