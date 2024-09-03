Новый Mitsubishi Pajero Sport (2026) впервые попал в объективы фотокамер

Уже не секрет, что Mitsubishi работает над долгожданной сменой поколений своего внедорожника Pajero Sport, который в нынешней генерации появился еще в 2015 году и с тех пор остается в строю, ограничиваясь лишь локальными обновлениями.
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