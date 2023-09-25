В Госдуме предложили дополнительные меры социальной поддержки для жителей новых регионов

Новые регионы в скором времени отметят годовщину своего возвращения в состав России. Разумеется, население ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в период своей адаптации к новым реалиям и вывода экономики на общероссийский уровень нуждаются в особой поддержке.