В Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны успешно отразили попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты на территории Российской Федерации.
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