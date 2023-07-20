GOLOS.EU

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Кал и моча так засекречены?Вадим Рабинович: ...
  • Boris Max
    Мунтян, давно уже на ваше хохлятское население надо положить огромный член! Вы как побирушки просите что бы вас пожал...Татьяна Монтян: В...
  • Александр Ляшенко
    Кива для нас и Буданова похоронил, и Залужного, теперь вот Зелень поганую, а с какой целью, он нас этими своими "мрия...Илья Кива: В Укра...

Дмитрий Василец: Грантоеды в шоке: Минобороны не заказало ни одного дрона-камикадзе у «Укроборонпрома»!

Дмитрий Василец: Грантоеды в шоке: Минобороны не заказало ни одного дрона-камикадзе у «Укроборонпрома»!

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись правозащитника, независимого журналиста и бывшего политического заключённого Дмитрия Васильца: Известный любитель западных грантов Олег Болдырев (погоняло в соцсетях Мартин Брест) возмутился тем, что за время войны Минобороны Зеленского не заказало у «Укроборонпрома» ни одного дрона-камикадзе! Сам «Мартин-Олег» по протекции посольства США вместо того, чтоб идти в окопы умирать, был назначен на хлебную должность менеджера проектов в госкорпорацию «Укроборонпром» за помощь госпоже Ульяне Супрун в уничтожении украинского здравоохранения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх