На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись правозащитника, независимого журналиста и бывшего политического заключённого Дмитрия Васильца: Известный любитель западных грантов Олег Болдырев (погоняло в соцсетях Мартин Брест) возмутился тем, что за время войны Минобороны Зеленского не заказало у «Укроборонпрома» ни одного дрона-камикадзе! Сам «Мартин-Олег» по протекции посольства США вместо того, чтоб идти в окопы умирать, был назначен на хлебную должность менеджера проектов в госкорпорацию «Укроборонпром» за помощь госпоже Ульяне Супрун в уничтожении украинского здравоохранения.