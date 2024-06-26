Заказали, оплатили, отследили. Hapag-Lloyd запускает отслеживание контейнеров в реальном времени

Hapag-Lloyd запускает отслеживание контейнеров в реальном времени на большей части своего почти трёхмиллионного парка контейнеров и становится первой контейнерной компанией, предлагающей такую услугу на всех своих стандартных контейнерах.
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