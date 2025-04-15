Курская область под давлением: ВСУ мобилизуют все ресурсы для защиты последнего оплота Ирэн ОрлонскаяВ последние дни украинские войска активно пытаются сохранить контроль над селом Горналь, расположенным в Суджанском районе Курской области России.
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