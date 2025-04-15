В Госдуме осудили «киевский шабаш» 9 мая в ответ на парад Победы в Москве

МОСКВА, 15 апреля, ФедералПресс. Депутат Госдумы Дмитрий Белик раскритиковал инициативу украинского лидера Владимира Зеленского, который пытается сместить фокус внимания с парада Победы в Москве на мероприятия в Киеве 9 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии