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В МИД Израиля официально заявили ООН о выходе из Совета по правам человека

В МИД Израиля официально заявили ООН о выходе из Совета по правам человека

Израиль официально проинформировал ООН о своем выходе из Совета по правам человека (СПЧ). Об этом в социальной сети X рассказал министр иностранных дел страны Гидеон Саар, который анонсировал это решение накануне, 5 февраля.

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