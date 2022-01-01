НОВОСТИ МИРА.

29 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    ОН ЗНАКОМ ПИЩУ ОТВЕРГАЛ. И ТИХО ГОРДО УМИРАЛ.... (М, ЛЕРМОНТОВ, МЦЫРИ) !!! ДЕБИЛЫ, БЛ-Ь !!29.07.22== «Эконо...
  • BOB kim
    Это за 22года вы прищли к такому решению? Похвально.21.07.22==РФ пора...
  • Лейтенант
    De Land's Dollar Deck Крутикова Диана Андреевна /г. Ломоносов/ тел. 9819665446 vk: diana8686 Привет Майя! Август не з...14.07.22==Россия ...

01.01.22==Беспилотная зона: Турция построит на Украине завод по производству дронов

01.01.22==Беспилотная зона: Турция построит на Украине завод по производству дронов

Ксения Логинова ТУРЦИЯ  УКРАИНА  БЕСПИЛОТНИКИ  ТОРГОВЛЯ  РАЗРАБОТКИ Турецкая компания, специализирующаяся на производстве ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, собирается через два года завершить строительство завода на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх