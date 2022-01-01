01.01.22==Беспилотная зона: Турция построит на Украине завод по производству дронов

Ксения Логинова ТУРЦИЯ УКРАИНА БЕСПИЛОТНИКИ ТОРГОВЛЯ РАЗРАБОТКИ Турецкая компания, специализирующаяся на производстве ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, собирается через два года завершить строительство завода на Украине.
Ксения Логинова ТУРЦИЯ УКРАИНА БЕСПИЛОТНИКИ ТОРГОВЛЯ РАЗРАБОТКИ Турецкая компания, специализирующаяся на производстве ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, собирается через два года завершить строительство завода на Украине.
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