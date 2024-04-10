Расчеты РСЗО «Град» уничтожили пехоту ВСУ на соледаро-северском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава «Южной» группировки войск уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-северском направлении.
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