Ежемесячные выплаты нуждающимся в гемодиализе жителям Приангарья продлили до конца 2027 года

Глава правительства Иркутской области Константин Зайцев подписал постановление, которым в регионе продлевают до конца 2027 года предоставление ежемесячной социальной выплаты гражданам, нуждающимся в гемодиализе.
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