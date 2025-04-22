Какое нам дело, где сейчас зарабатывает эта поднадоевшая всем до чёртиков семейка? Зачем о них писать? Нет их больше в нашей стране, и это самое главное!

ВИ

Виктория Иванова

Ну нет у этого еврея генетической памяти, нет! Не хочет знать и помнить, как его соплеменников удушали газом, потом снимали золотые коронки и тела сжигали в печах. Главное, чтобы его личная задница сидела в мягких креслах и брюхо было сытое. 😡