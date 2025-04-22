Максим Галкин* (включен в реестр иноагентов) поделился ностальгическими воспоминаниями о Германии, куда приехал без семьи.
Максим Галкин* рассказал, что он делает в немецком лесу
Комментарии
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O
Olga
Какое нам дело, где сейчас зарабатывает эта поднадоевшая всем до чёртиков семейка? Зачем о них писать? Нет их больше в нашей стране, и это самое главное!
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19 час.
ВИ
Виктория Иванова
Ну нет у этого еврея генетической памяти, нет! Не хочет знать и помнить, как его соплеменников удушали газом, потом снимали золотые коронки и тела сжигали в печах. Главное, чтобы его личная задница сидела в мягких креслах и брюхо было сытое. 😡
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17 час.
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