Филипп Киркоров объявил себя Примадонном России

Филипп Киркоров стал новым примадонном России, преемником знаменитой Аллы Пугачевой. Заслуженная артистка России Татьяна Буланова отметила, что Киркоров сам объявил себя преемником Пугачевой и обладает всеми необходимыми качествами для этой роли.
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