Филипп Киркоров объявил себя Примадонном России

Филипп Киркоров стал новым примадонном России, преемником знаменитой Аллы Пугачевой. Заслуженная артистка России Татьяна Буланова отметила, что Киркоров сам объявил себя преемником Пугачевой и обладает всеми необходимыми качествами для этой роли.