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Филипп Киркоров объявил себя Примадонном России

Филипп Киркоров объявил себя Примадонном России

Филипп Киркоров стал новым примадонном России, преемником знаменитой Аллы Пугачевой. Заслуженная артистка России Татьяна Буланова отметила, что Киркоров сам объявил себя преемником Пугачевой и обладает всеми необходимыми качествами для этой роли.

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Комментарии
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Алексей Михайлович Беспалов
почему не примадонной😀
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14 час.
ЛС
Лидия Санникова
Убожество...
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7 час.

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