Экономист Холод предупредил, что цены на рыбу в России будут расти

Все зависит от темпов вылова Оптовые цены на сельдь снизились на 20 процентов с начала года, до 120 рублей за один килограмм, но цены на другие виды рыбы в российских магазинах продолжают расти, пишет «Вечерняя Москва».
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