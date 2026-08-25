Netanyahu Claims 'Iran Tried To Assassinate One Of My Sons' Previously, Iranian state media aired images which appeared to threaten President Donald Trump's son Barron Trump, and following this Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu appears to be seizing the moment.
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