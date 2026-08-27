Топ-менеджмент «Т-технологий» определил параметры допэмиссии для консолидации «Точки»

Совет директоров «Т-технологии» рекомендовал акционерам (их внеочередное собрание состоится 18 сентября) установить максимальный возможный объем планируемой закрытой допэмиссии для консолидации 100% банка «Точка» в 550 млн акций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии