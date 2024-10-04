Бортников: военные НАТО участвуют в операциях ВСУ по всей линии боев

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о вовлечении военнослужащих НАТО в операции Вооруженных сил Украины, отметив, что они активно участвуют в обучении украинских военных по всей линии боевого соприкосновения.
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