Трудности на пути возврата: юридические пути Meta к российскому рынку

Антон Горелкин, депутат Госдумы, считает, что возвращение компании Meta на российский рынок будет особенно сложным из-за необходимости выполнения требований законодательства и снятия статуса экстремистской организации.
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