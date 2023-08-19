Politico: США могут ужесточить правила выделения военной помощи Украине

В США может появиться специальный орган, занимающийся контролем военной помощи Украине. Как сообщает газета Politico , на этом настаивают представители Республиканской партии в американском конгрессе, которые не поддерживают финансирование ВСУ.
В США может появиться специальный орган, занимающийся контролем военной помощи Украине. Как сообщает газета Politico , на этом настаивают представители Республиканской партии в американском конгрессе, которые не поддерживают финансирование ВСУ.
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