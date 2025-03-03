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На Западе боятся, что конфискация активов России ударит по евро, но мечтают изъять активы

На Западе боятся, что конфискация активов России ударит по евро, но мечтают изъять активы

Премьер Польши мечтает о том, чтобы русские деньги были потрачены на восстановление УкраиныЗападные страны опасаются, что конфискация активов, принадлежащих России, может самым негативным образом сказаться на экономике Евросоюза.

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