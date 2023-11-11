Как улыбка улучшает настроение: 4 механизма работы мозга

На первый взгляд, улыбка — это простое движение мышц лица, которое мы легко контролируем. Но что, если она способна влиять на наше настроение? Многие исследования в области психологии последних лет доказывают связь между физическими действиями и реакцией мозга — когда изменение в теле меняет наше ментальное состояние.