"Аэрофлот" и "Инфоком-Авиа" внедряют отечественную систему ACARS в России

"Аэрофлот" и "Инфоком-Авиа" реализуют российскую систему авиационной связи ACARS. Этот шаг нацелен на замену недоступных из-за санкций зарубежных аналогов и способствует росту эффективности и безопасности полетов в России.
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