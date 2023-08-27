Нам часто и много рассказывают о том, как истребляли евреев, как турки притесняли армян, и даже о проблемах людей в Карабахе.
Таджикистанских "ревизоров" пускаем, а об истреблении русских в 90-е молчим? Что стоит знать о наших "союзниках"
Комментарии
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Boleslav Buljanowskij
Вот кто скажет - а при чём здесь черножопые? Они приехали за длинным рублём и им наплевать что про них говорят... Здесь надо что бы правительство что то делало, а они не хотят потому что в нашем правительстве одни жиды. На 100% одни жиды. А вот им плевать на весь русский народ вместе взятый. Им денюшка капает, а если и не капает то воруют и всё за бугор, а там вилы, дети, семья и прочая... Вот когда не будет жидов во главе единоросов, вот тогда что то и изменится. А то что здесь возмущаются, то им тоже наплевать - они, наше правительство, здесь не появляются и все эти комментарии не читают. Так что делайте выводы...
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12 час.
Александр Доливо
Почему поэтесса до сих пор живая???????????????????
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10 час.
МБ
Михаил Беленков
Путин молчит...
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