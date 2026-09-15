Девять мужчин изнасиловали школьницу возле полицейского участка

Изнасилование было совершено рядом с полицейским участком в индийском штате Телангана, нападению со стороны девяти мужчин подверглась школьница, сообщила газета The Times of India, публикацию которой перевёл aif.
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