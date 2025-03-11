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Какие законы отразятся на собственниках домов и земли в 2025-м

Какие законы отразятся на собственниках домов и земли в 2025-м

Рассказываем про ключевые нововведения, о которых стоит знать собственникам, арендаторам и покупателям загородной недвижимости перед началом дачного сезона В 2025 году вступили в силу несколько законодательных нововведений, которые касаются строительства, регистрации, освоения и содержания домов и участков.

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