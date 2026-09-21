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Канада масштабирует украинский боевой опыт на польские деньги

Канада масштабирует украинский боевой опыт на польские деньги

Канадская компания Calian Group и украинская SkyFall объявили о стратегическом партнерстве в сфере обучения работе с беспилотными системами.

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