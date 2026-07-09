Алексей Ботика: «PARI выходит из партнерства с ХК «Торпедо». Нижний Новгород больше не букмекерский моногород»

Беттинг-эксперт Алексей Ботика сообщил о завершении соглашения между PARI и хоккейным «Торпедо». «Вы уже знаете, что БК не продлила баскетбольный клуб в Нижнем Новгороде и убрала нейминг футбольного клуба.