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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Ботика: «PARI выходит из партнерства с ХК «Торпедо». Нижний Новгород больше не букмекерский моногород»

Беттинг-эксперт Алексей Ботика сообщил о завершении соглашения между PARI и хоккейным «Торпедо». «Вы уже знаете, что БК не продлила баскетбольный клуб в Нижнем Новгороде и убрала нейминг футбольного клуба.

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