Охранника гимназии и отца стрелявшей девочки задержали после стрельбы в Брянске

В Брянске задержаны директор частного охранного предприятия “Экскалибур”, которое охраняло гимназию №5, где в четверг произошла стрельба, работавшая в тот день школьная охранница, а также отец погибшей девочки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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