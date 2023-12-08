Охранника гимназии и отца стрелявшей девочки задержали после стрельбы в Брянске

В Брянске задержаны директор частного охранного предприятия “Экскалибур”, которое охраняло гимназию №5, где в четверг произошла стрельба, работавшая в тот день школьная охранница, а также отец погибшей девочки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.