Facebook* попытался вернуться к корням с новой функцией

Facebook* запустил новую функцию, которая вернёт пользователям атмосферу «старой доброй» соцсети. Теперь в приложении появится вкладка «Друзья», где можно будет видеть только записи, фото и истории от ваших друзей — без рекламы, видео и постов, которые подбирает алгоритм.
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