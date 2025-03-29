Facebook* попытался вернуться к корням с новой функцией

Facebook* запустил новую функцию, которая вернёт пользователям атмосферу «старой доброй» соцсети. Теперь в приложении появится вкладка «Друзья», где можно будет видеть только записи, фото и истории от ваших друзей — без рекламы, видео и постов, которые подбирает алгоритм.