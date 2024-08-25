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Мошенники начали красть данные россиян через школьные чаты

Мошенники начали красть данные россиян через школьные чаты

Более 400 фишинговых доменов, имитировавших школьные чаты в Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), было обнаружено и заблокировано в рамках проекта «Доменный патруль» в июле и августе 2024 года.

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