Мошенники начали красть данные россиян через школьные чаты

Более 400 фишинговых доменов, имитировавших школьные чаты в Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), было обнаружено и заблокировано в рамках проекта «Доменный патруль» в июле и августе 2024 года.
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