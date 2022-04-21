Эльвира Набиуллина назвала долю золота в российских резервах

По доле золота в золотовалютных резервах Россия имеет один из самых высоких показателей для стран с развивающейся экономикой, сказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе отчета о работе Банка России на пленарном заседании Госдумы.
По доле золота в золотовалютных резервах Россия имеет один из самых высоких показателей для стран с развивающейся экономикой, сказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе отчета о работе Банка России на пленарном заседании Госдумы.
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