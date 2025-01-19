Трамп пообещал положить конец конфликтам на Украине и Ближнем Востоке

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге перед сторонниками заявил, что после церемонии инаугурации сделает все, чтобы завершить украинский конфликт и не допустить начала третьей мировой войны.
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