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  • Сергей Ипатов
    Слушайте, а вы о чем вообще говорите, если даже Путина много раз обманывали - его типа непартнёры. Да, давайте и его ...Публицист Миронов...
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Трамп пообещал положить конец конфликтам на Украине и Ближнем Востоке

Трамп пообещал положить конец конфликтам на Украине и Ближнем Востоке

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге перед сторонниками заявил, что после церемонии инаугурации сделает все, чтобы завершить украинский конфликт и не допустить начала третьей мировой войны.

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