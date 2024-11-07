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Овечкин забросил шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки

Овечкин забросил шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки

REUTERS/Geoff Burke-Imagn Images Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилл Предаторз" и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А почему он &quot;российский форвард&quot;??? Он что гражданин Россиии? Или бывший?
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20 час.

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