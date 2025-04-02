Военнослужащие 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа проводят боевую подготовку на мототехнике в тыловом районе ДНР

Мотоциклы выигрывают среди остальной военной техники за счет узких колес, которые снижают риск наехать на мину и хорошо проходят по бездорожью.
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