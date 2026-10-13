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Татар-информ

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«Дышать над картошкой и греть ноги бессмысленно и опасно»: врачи о сезоне ОРВИ

«Дышать над картошкой и греть ноги бессмысленно и опасно»: врачи о сезоне ОРВИ

Сезон ОРВИ и гриппа в Татарстане постепенно набирает обороты. Пока заболеваемость остается ниже эпидемического порога, но число обращений в поликлиники и количество вызовов скорой растет изо дня в день.

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