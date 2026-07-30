Четверговые арестыЗа махинации с БПЛА арестованы сотрудники Минпромторга и ГК «Эфко»В Москве арестована заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя.
Четверговые аресты
Комментарии
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ЮМ
Юрий Мешков
В СССР четверг и вторник были "рыбный день", надо бы ещё и вторничные аресты добавить...😜
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1 м.
Александр Светов
Скоты!
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1 м.
ВЮ
Вальтер Юпитерский
Если ввести смертную казнь за преступления, то население России сильно уменьшится. Многие давно привыкли к безнаказанности.
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1 м.
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