Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Четверговые аресты

Четверговые аресты

Четверговые арестыЗа махинации с БПЛА арестованы сотрудники Минпромторга и ГК «Эфко»В Москве арестована заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя.

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Комментарии
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ЮМ
Юрий Мешков
В СССР четверг и вторник были &quot;рыбный день&quot;, надо  бы ещё и вторничные аресты добавить...😜
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1 м.
Александр Светов
Скоты!
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1 м.
ВЮ
Вальтер Юпитерский
Если ввести смертную казнь за преступления, то население России сильно уменьшится. Многие давно привыкли к безнаказанности.
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1 м.