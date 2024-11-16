На перекрестке Тарутинской и Зерновой улиц в Калуге изменится схема движения

В преддверии завершения работ по модернизации светофора на перекрестке Тарутинской и Зерновой улиц в Калуге и снятия ограничений, действовавших там с июля, управление городского хозяйства Калуги сообщило об изменениях в схеме движения в указанном местеВ преддверии завершения работ по модернизации светофора на перекрестке Тарутинской и Зерновой улиц в Калуге и снятия ограничений, действовавших там с июля, управление городского хозяйства Калуги сообщило об изменениях в схеме движения в указанном месте.