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Калужские новости

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На перекрестке Тарутинской и Зерновой улиц в Калуге изменится схема движения

На перекрестке Тарутинской и Зерновой улиц в Калуге изменится схема движения

В преддверии завершения работ по модернизации светофора на перекрестке Тарутинской и Зерновой улиц в Калуге и снятия ограничений, действовавших там с июля, управление городского хозяйства Калуги сообщило об изменениях в схеме движения в указанном местеВ преддверии завершения работ по модернизации светофора на перекрестке Тарутинской и Зерновой улиц в Калуге и снятия ограничений, действовавших там с июля, управление городского хозяйства Калуги сообщило об изменениях в схеме движения в указанном месте.

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