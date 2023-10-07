Запад оставит на Украине «выжженную землю»

Автор: Василий Иваненко Цель – максимально затруднить будущее развитие России Запад будет реализовывать на Украине стратегию «выжженной земли», если почувствует, что может окончательно потерять над ней контроль.
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