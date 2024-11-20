Прокуратура СЗАО прикрыла торговлю экранами для сокрытия автономеров

В ходе мониторинга интернета работники окружной прокуратуры обнаружили интернет-магазин, который выставил на продажу специальные откидные сетки, которые делают госномера нечитаемыми для видеокамер, и наклейки, видоизменяющие номер.
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