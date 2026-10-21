По мнению Кортеса, Трамп в своем сообщении в соцсети X напрямую обратился к украинскому президенту с сигналом о необходимости заключения мирного соглашения.
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Конечно Трамп заинтересован чтобы подписать "мирный" договор Украины, но он думает о своих выборах и не учитывает , что России зачем идти на уступки, если Россия и так выигрывает. Трамп думает о своем престиже и не учитывает , что Россия как бы должна признать что проиграла? Нет так не будет. Россия мощная и богатая страна и победила фашизм. Так что пусть зе сдается!!!