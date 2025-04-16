Россияне остаются верны традиционному куличу с изюмом

Кулич остается неизменным символом Пасхи и занимает центральное место на праздничном столе. По данным аналитиков сети гипермаркетов "О'КЕЙ", россияне предпочитают классику — 85% всех продаж приходится на кулич с изюмом, сахарной помадкой и мягким сливочным мякишем.