Россияне остаются верны традиционному куличу с изюмом

Кулич остается неизменным символом Пасхи и занимает центральное место на праздничном столе. По данным аналитиков сети гипермаркетов "О'КЕЙ", россияне предпочитают классику — 85% всех продаж приходится на кулич с изюмом, сахарной помадкой и мягким сливочным мякишем.
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