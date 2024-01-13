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Военное обозрение

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Взаимные обязательства: Зеленский подписал указ, согласно которому Украина предоставляет Британии свои гарантии безопасности

Взаимные обязательства: Зеленский подписал указ, согласно которому Украина предоставляет Британии свои гарантии безопасности

Подписанный Зеленским документ предполагает участие украинской армии в вооруженных конфликтах на стороне Великобритании даже до вступления в НАТО.

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