Региональный бизнес-омбудсмен Андрей Осипов написал «Диктант здоровья»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов принял участие в ежегодной образовательно-просветительской акции Роспотребнадзора «Диктант здоровья» проводимой в рамках реализации коммуникационной стратегии «Санпросвет».
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