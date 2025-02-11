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  • саша пупкин
    Придурок))) Не хера вам делать в Сибири. Слишком хорошо для вас))) Будете сидеть в своем с(з)аду))))Латыш в Европарла...
  • Гарий Щерба
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  • Гарий Щерба
    А как же  НАЦИСТСКИМ ПОДОНКАМ  без  РАБОВ , БЕСПЛАТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ  и  ОБСЛУЖАЩЕГО ПЕРСОНАЛА  да  ЗАКАБАЛЁННЫХ  мужи...Рада одобрила при...

Последствия разгона USAID: потеряли работу грантоеды, занимавшиеся «расследованием преступлений РФ»

Последствия разгона USAID: потеряли работу грантоеды, занимавшиеся «расследованием преступлений РФ»

Разгон USAID и объявленная Дональдом Трампом заморозка американской внешней помощи зарубежным странам печально сказалась на фмнансировавшихся скандальным агентством программах расследовании так называемых «военных преступлений России на Украине», пишет Reuters.

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