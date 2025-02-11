Последствия разгона USAID: потеряли работу грантоеды, занимавшиеся «расследованием преступлений РФ»

Разгон USAID и объявленная Дональдом Трампом заморозка американской внешней помощи зарубежным странам печально сказалась на фмнансировавшихся скандальным агентством программах расследовании так называемых «военных преступлений России на Украине», пишет Reuters.
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