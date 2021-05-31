Почему Россия терпит Украину?

В самом деле – почему? Сколько можно терпеть этих наглых, зарвавшихся и завравшихся «как бы братьев»? Когда в Союзе они вещали про то, что риднанэнька кормит всю страну, на них просто не обращали внимания.
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