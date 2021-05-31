Медвежий угол

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Почему Россия терпит Украину?

Почему Россия терпит Украину?

В самом деле – почему? Сколько можно терпеть этих наглых, зарвавшихся и завравшихся «как бы братьев»? Когда в Союзе они вещали про то, что риднанэнька кормит всю страну, на них просто не обращали внимания.

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Николай Кузнецов
По крайней мере, большая часть правды в этом есть, а может и более. Насчет ножа в спину, так вообще все верно, уже целое поколение таких воспитано.
Руслан Мутаев
Вменяемых, с течением времени, там остается всё меньше и меньше.

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