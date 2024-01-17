Зимний Владивосток. Фоторепортаж с бесплатного катка на «Авангарде»

Каток на «Авангарде» остается излюбленным местом зимнего отдыха владивостокцев. Несмотря на начало рабочих будней, огромные очереди в прокат и капризы погоды, люди стремятся встать на лед стадиона в любой день недели и даже отвоевывают у мэрии открытие катка в день технического обслуживания.
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