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Зимний Владивосток. Фоторепортаж с бесплатного катка на «Авангарде»

Зимний Владивосток. Фоторепортаж с бесплатного катка на «Авангарде»

Каток на «Авангарде» остается излюбленным местом зимнего отдыха владивостокцев. Несмотря на начало рабочих будней, огромные очереди в прокат и капризы погоды, люди стремятся встать на лед стадиона в любой день недели и даже отвоевывают у мэрии открытие катка в день технического обслуживания.

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