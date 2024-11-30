Разведка США больше не верит в ядерную угрозу. «Это акт отчаяния, а не реальная угроза»

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Сергей Татаринцев

Наши сами их приучили,что разговоры с нашей стороны,об ударе по их ракетным целям,на ответ запусков ракет средней дальности по России,со стороны Украины,всё это впоследствии оказалось пшиком,болтавнёй и сотрясанием воздуха.НАТО всю эту нашу болтавню о красных линиях считает за слабость и неуверенность,ведь мы же ничего не делаем и не запускаем по ним ракетами.Вот они осмелели и оборзели и гонят Украине эти Атакмс и Шедлы с удвоенной силой.НАТО и Европа никогда не перестанут снабжать Украину оружием.Америка пойдёт на всё и даже на запуски ядерных ракет.Для них доллар, это весь смысл их жизни.Для России превыше всего человек,семья,общество, дети в конце концов. Для США главный козырь и аргумент,это его величество доллар. Америка по миру развязала десятки войн,погубила миллионы людей тех стран и государств,где она прошлась своим грязным сапогом,только ради этих зелёных бумажек. Сейчас весь мир с предыханием сердца,смотрит на весь этот беспредел со стороны НАТО(читай Америка)и желают и ждут Победы России,то есть,нашей с вами Победы а она уже не загорами.Для нас враг ни народ Украины,для нас враги,эти преспешники и шестёрки США.Наркоман-шизик Зеленский ополоумевший под воздействием кокса,уничтожил уже свыше миллиона безвозвратно ушедших к бандере украинцев.И теперь уже хозяин всей этой своры-Байден,желает и требует от них ещё больше смертей,но теперь уже 18-летних мальчишек.Надо быть вообще безумцем,чтобы выполнять такие приказы иноземного хозяина,дабы истребить весь генофонд страны.И всё же,враг будет разбит.Победа будет за нами!!!