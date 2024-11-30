Согласие Вашингтона на использование украинскими силами американских ракет большой дальности ATACMS для ударов вглубь территории РФ не увеличило риск возникновения ядерной войны, несмотря на вызывающие заявления Владимира Путина.
Разведка США больше не верит в ядерную угрозу. «Это акт отчаяния, а не реальная угроза»
Комментарии
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Иван Агеев
Да ты ещё и самокритичен! Шо да, то да - ты пустобрех. И слово "всерьёз" вместе пишется, быдло ты хохляцкое.
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9 час.
Евгений Кузнецов
Дурачек ты.Иногда свой дурак хуже откровенного врага.
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9 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Наши сами их приучили,что разговоры с нашей стороны,об ударе по их ракетным целям,на ответ запусков ракет средней дальности по России,со стороны Украины,всё это впоследствии оказалось пшиком,болтавнёй и сотрясанием воздуха.НАТО всю эту нашу болтавню о красных линиях считает за слабость и неуверенность,ведь мы же ничего не делаем и не запускаем по ним ракетами.Вот они осмелели и оборзели и гонят Украине эти Атакмс и Шедлы с удвоенной силой.НАТО и Европа никогда не перестанут снабжать Украину оружием.Америка пойдёт на всё и даже на запуски ядерных ракет.Для них доллар, это весь смысл их жизни.Для России превыше всего человек,семья,общество, дети в конце концов. Для США главный козырь и аргумент,это его величество доллар. Америка по миру развязала десятки войн,погубила миллионы людей тех стран и государств,где она прошлась своим грязным сапогом,только ради этих зелёных бумажек. Сейчас весь мир с предыханием сердца,смотрит на весь этот беспредел со стороны НАТО(читай Америка)и желают и ждут Победы России,то есть,нашей с вами Победы а она уже не загорами.Для нас враг ни народ Украины,для нас враги,эти преспешники и шестёрки США.Наркоман-шизик Зеленский ополоумевший под воздействием кокса,уничтожил уже свыше миллиона безвозвратно ушедших к бандере украинцев.И теперь уже хозяин всей этой своры-Байден,желает и требует от них ещё больше смертей,но теперь уже 18-летних мальчишек.Надо быть вообще безумцем,чтобы выполнять такие приказы иноземного хозяина,дабы истребить весь генофонд страны.И всё же,враг будет разбит.Победа будет за нами!!!
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8 час.
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