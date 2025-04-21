Инициаторы строительства училища в Калининграде похитили 290 миллионов рублей

Главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации завершило расследование уголовного дела в отношении экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина, его бывшей подчиненной Галины Чистяковой, а также сотрудников ООО «ГЕОИЗОЛ» — Александра Стрельникова, Олега Арискина и Станислава Асановича.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии